Баку, 14 августа, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Положительного ответа от Армении на предложение подписать мирный договор так и не получил Азербайджан. Об этом 14 августа заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Turk глава Азербайджана Ильхам Алиев.

President.az Ильхам Алиев

По его словам, Азербайджан и Армения должны признать территориальную целостность друг друга, после чего должен начаться процесс «установления границ».

«Но мы (власти Азербайджана — прим. ИА REGNUM) до сих пор не получили положительного ответа от Армении», — сказал Алиев.

Как передавало ИА REGNUM, 11 августа в МИД Армении сообщили, что заявления Баку, что вооруженные силы Армении занимают азербайджанские территории, являются «ложью».

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