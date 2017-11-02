Москва, 2 ноября, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Противоречивый доклад американского генерала Джеймса Джеррарда указывает на то, что командование западной коалиции под руководством США элементарно путает направления на юг и север и слабо представляет обстановку в регионе, прокомментировал 2 ноября ситуацию представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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В Минобороны РФ подчеркнули, что реальная обстановка «на земле» складывается иначе, чем представляет себе командующий силами спецопераций Джеррард, а потому он пытается выдать желаемое за действительное.

«Стремление выдавать желаемое за действительное в Сирии при абсолютном невладении реальной обстановкой «на земле» присуще большинству представителей возглавляемой США международной коалиции», — сказал Конашенков.

Так представитель российского военного ведомства отреагировал на недавнее заявление генерала США о том, что тысячи арабов якобы «бегут» на север от Дейр эз-Зора в сторону города Аль-Маядин. Но этот город находится к югу от Дейр эз-Зора, а не к северу, уточнил Конашенков.

«Довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дейр эз-Зора «тысячах арабов» в сторону Аль-Маядина (на юг). Но при этом подчёркивать, что люди уходят «не на юг, населенный арабами, а на север», — сказал представитель Минобороны РФ.

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Таким образом, двигаться в сторону города Аль-Маядин могут только те, кто возвращается в свои дома. Ранее этот город был освобожден сирийской армией при поддержке ВКС России, поэтому теперь люди получают помощь и возвращаются к месту жительства, но никак не «бегут». И наоборот, возвращаться таким же образом в город Ракка, расположенный к северу от Дейр эз-Зора, люди не могут, потому что город стерт с лица земли бомбардировками США.

«На «север» же, в сторону освобожденной Ракки, желающих бежать из Дейр эз-Зора сирийцев нет вовсе. Потому что после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки», — сказал Конашенков.

Напомним, серьезная критика военного руководства западной коалиции, возглавляемой США, возникла после абсурдного заявления генерала Джерарда. Накануне он сообщил, что «тысячи арабов» спасаются бегством из Дейр эз-Зора на север не от террористов, а от «режима», освобождающего эти города. Понятно, что американский генерал хотел придать негативную окраску действиям вооруженных сил Сирии, но перепутал север с югом.