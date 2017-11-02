Вашингтон, 2 ноября, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Штабы Хилари Клинтон и Дональда Трампа перед президентскими выборами 2016 года потратили на рекламу в Facebook в 1760 раз больше, чем «российская фабрика троллей». Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные юристконсульта соцсети Колина Стретча, которые он привел на слушаниях в Сенате США по «вмешательству России».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

По его словам, общие траты предвыборных штабов двух кандидатов на рекламу в Facebook составили порядка $81 млн, тогда как российское Агентство интернет-исследований потратило $46 тыс., «охватив при этом огромную аудиторию».

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По мнению издания, эти данные были приведены, чтобы показать, что «российский пропагандистский контент» составлял лишь небольшую долю от рекламных объявлений, публиковавшихся в Facebook. Однако юристконсульт признал, что рекламу увидели более 126 млн пользователей соцсети и 20 млн подписчиков в Instagram.

Напомним, ранее Скретч в письменном заявлении для слушаний в Сенате привел данные, согласно которым с июня 2015 по август 2017 года в Facebook были размещены порядка 80 тыс. объявлений с целью «влияния на общественное мнение в США».

В то же время юристконсульт Twitter Шон Эджетт отметил, что в их соцсети были зарегистрированы 2752 учетные записи, принадлежавшие неким «российским структурам», с которых было опубликовано 1,4 млн сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая кандидат в президенты Хилари Клинтон и Демпартия США ведут внутриполитическую борьбу против главы Белого дома Дональда Трампа и его команды. Основными инструментами в борьбе являются обвинения в отношении Трампа и его людей в том, что они якобы связаны с российскими спецслужбами и Москвой.