Вашингтон, 2 ноября, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Учёные из США открыли более 20 новых планет, похожих на Землю. Об этом сообщается на сайте Корнельского университета.

Larisa-K Космос

Учёные разработали новую методику поиска небесных тел, которая позволяет удалять шумы, связанные с различными изменениями в силе свечения звёзд.

Благодаря новой методике, исследователи составили так называемый KOI-каталог, в который попали около восьми тысяч объектов, из которых примерно половина является потенциальными планетами.

Отмечается, что около двадцати из этих планет являются потенциальными двойниками Земли. При этом есть планета, названная KOI-7923.01, которая считается наиболее близкой по характеристикам к Земле.

Радиус KOI-7923.01 примерно равен земному. При этом она вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, только менее крупной и горячей. Год на планете длится около 400 суток.

Отмечается также, что климат на KOI-7923.01 должен представлять собой среднее между Землей и Марсом. Она находится на окраинах зоны жизни.