Латакия, Сирия, 2 ноября, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В провинции Алеппо сложили оружие около 200 боевиков, воевавших с сирийской армией, доложил 2 ноября представитель российского Центра примирения враждующих сторон Сослан Цебоев.

Jan Jacobsen Белый флаг над городом

«Центром примирения враждующих сторон совместно с властями Сирии была достигнута договоренность о выводе участников незаконных вооруженных формирований из северной части Алеппо, безопасного сопровождения и дальнейшего их амнистирования», — сообщает слова Цебоева MilitaryNews.

В ходе переговоров со старейшинами и главарями незаконных вооруженных формирований, которые контролировали данный участок территории на севере Алеппо, была достигнута договоренность о выводе участников бандформирований через КПП на территорию, контролируемую властями Сирии. Российская военная полиция обеспечивала прикрытие операции.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 31 октября сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжали зачистку террористов в провинции Хама, к тому моменту под контроль правительства Сирии были взяты три населенных пункта — Расмус Аль-Сави, Мушайфар Адван и Расмус Аль-Ахмар.