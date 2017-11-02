Мурманск, 2 ноября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Два новейших судна вспомогательного флота — судно тылового обеспечения ледового класса проекта 23 120 «Эльбрус» и ледокол нового поколения проекта 21 180 «Илья Муромец» — до конца 2017 года войдут в состав Северного флота ВМФ России. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Алексей Акентьев, Минобороны РФ Судно тылового обеспечения «Эльбрус»

Как отметили в пресс-службе Минобороны России, оба судна способны работать во льдах Арктики, поэтому они имеют большое значение для обеспечения боевой готовности, обороноспособности и защиты государственных интересов России в Арктической зоне.

Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» прибудет в Мурманск до конца ноября и войдет в состав вспомогательного флота. В настоящее время на ледоколе завершается проверка функционирования всех систем и механизмов, после чего судно совершит межфлотский переход из Санкт-Петербурга в пункт приписки.

На Северном флоте «Илья Муромец» будет выполнять задачи по проводке кораблей в ледовых условиях, научно-исследовательские и гидрографические работы. Ледокол при необходимости может оказывать помощь аварийному кораблю или подводной лодке.

Судно тылового обеспечения «Эльбрус» уже находится на Северном флоте, завершает испытания и готовится к процедуре передачи в состав флота. «Эльбрус» может выполнять функции спасательного буксира и транспорта и способен действовать при толщине льда свыше полуметра.

Судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам. «Эльбрус» может участвовать в поиске затонувших объектов и картографирования рельефа дна.

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Справка

Ледокол «Илья Муромец» был заложен на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Длина ледокола — 85 метров, ширина — 20 метров, осадка — 7 метров, скорость — 15 узлов, ледопроходимость — 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.

Судно тылового обеспечения ледового класса «Эльбрус» проекта 23 120 построено судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. «Эльбрус» имеет самую мощную энергетическую установку среди судов вспомогательного флота — 18 мегаватт. Водоизмещение судна — 9,5 тысячи тонн, длина корпуса — 95 метров, ширина — 22 метра, осадка — 10 метров, скорость — 18 узлов. Дальность плавания — 5 тысяч морских миль, автономность — 60 суток. Экипаж — 55 человек. На «Северной верфи» продолжается строительство второго судна проекта 23 120 — «Всеволод Бобров».