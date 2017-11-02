Анкара, 2 ноября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Четверо турецких военнослужащих, а также четверо членов Рабочей партии Курдистана (РПК) погибли во время столкновений на турецко-иракской границе, сообщает 2 ноября Reuters со ссылкой на источник.

Курды РПК

Вооруженные силы Турции начали спецоперацию при поддержке вертолетов, стремясь предотвратить проникновение курдских повстанцев на территорию страны через провинцию Хаккари.

Как сообщает источник, в ходе боевых действий погибли два турецких военнослужащих, а также два ополченца, со стороны РПК погибли четыре повстанца.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией.

Начиная с 1984 года РПК ведет борьбу с правительством страны за право обладания автономией в рамках государства, Анкара категорически не согласна с подобными требованиями.

Между сторонами конфликта периодически заключаются мирные соглашения, последнее из которых было разорвано в июле 2015 года. С тех пор со стороны Турции погибли свыше 1 тыс. 200 человек, о потерях со стороны курдов не сообщается.