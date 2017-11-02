Москва, 2 ноября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Законопроект о праве родителей, имеющих двух и более детей до 14 лет, уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Цитата из м/ф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Отпуск для родителей

Норма существовала в законодательстве с 1981 года, однако в 2017 году была отменена правительством РФ.

Инициатива парламентариев направлена на исполнение одного из «майских» указов президента РФ «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», отмечают авторы. Норма, по их мнению, станет одним из элементов защиты семьи и материнства.