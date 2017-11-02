Волгоград, 2 ноября, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Руководить Волгоградской филармонией будет новый директор. Им стал Станислав Малых, ранее возглавлявший Волгоградский музыкальный театр. Знакомство с коллективом филармонии состоялось накануне, 1 ноября. Нового руководителя артистам лично представил председатель областного комитета культуры Владимир Попков, передаёт ИА REGNUM.

Culture.volgograd.ru Концерт в Волгоградской филармонии

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Предшественница Малых Светлана Матова продолжит свою работы в комитете по охране объектов культурного наследия администрации Волгоградской области. В ведомстве она займёт должность заместителя председателя. По словам заместителя губернатора — председателя областного комитета культуры Владимира Попкова, Матова со своими задачами, поставленными перед ней учредителем, полностью справилась:

«Это рациональное использование государственного имущества, исполнение государственного задания, проведение аттестационных мероприятий, которых не было в филармонии много лет», — отметил чиновник.

Говоря о планах на будущее, новый руководитель Станислав Малых отметил, что нужно формировать новые программы и нести их в массы. Также он намерен приложить усилия для того, чтобы «филармония стала узнаваемым брендом региона».

Кадровые перестановки в Волгоградской филармонии пойдут учреждению только на пользу. В этом уверен председатель Союза композиторов России, заслуженный работник культуры РФ, композитор Павел Морозов, пишет « Волгоградская правда.ру ».

По его словам, Малых, которого композитор знает уже давно, «всегда болеет душой за музыку, профессионалов своего дела, любит дисциплину, а ещё это человек слова».

«Такой руководитель сможет навести порядок и не только возродить учреждение культуры, но и дать новый импульс для развития», — отметил Павел Морозов.

О новом руководители известно, что он закончил Нижегородскую консерватории имени Глинки по классу вокала, пел в опере и на эстраде. Как солист он пел также в «Царицынской опере» и Волгоградском музыкальном театре, преподавал вокал в институте имени Серебрякова. Как артист активно сотрудничал с Волгоградским симфоническим оркестром, эстрадно-симфоническим оркестром Волжской филармонии, был участником множества концертных программ и праздничных мероприятий Волгоградской филармонии. Не раз становился лауреатом многих международных и всероссийских конкурсов, в своё время выступал на одной сцене с Анжеликой Варум и группой «Кармен». В перестроечные годы выпустил диски в Германии и Франции. А вернувшись в Волгоград, несколько лет руководил Волгоградконцертом.

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Добавим, что 1 ноября для Волгоградской филармонии стало знаковым не только из-за назначения нового руководителя. Накануне состоялось открытие нового сезона, знаменующееся концертом симфонического оркестра под управлением нового худрука и главного дирижера маэстро Андрея Аниханова. Концерт был посвящён 30-летию Волгоградского академического симфонического оркестра и 80-летию со дня рождения первого главного дирижера этого коллектива Эдуарда Серова. В программе прозвучали произведения Шостаковича, Вагнера, Мендельсона и Рахманинова. Вместе с оркестром сыграл один из самых ярких российских скрипачей своего поколения Айлен Притчин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 октября в Волгоградской областной филармонии идёт реорганизация — её разделили на «Агентства по организации массовых и культурных мероприятий» и «Филармонию». Агентство будет заниматься закупочной деятельностью, второе учреждение — отвечать непосредственно за творчество. Решение чиновников о реорганизации в артисты, писатели и деятели искусств восприняли далеко не с радостью. На пресс-конференции артисты Волгоградской областной филармонии открыто заявили о развале волгоградской культуры и уничтожении культурных ценностей региона.