Чикаго, США, 2 ноября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. «Чикаго Блэкхоукс» на своём льду одержал победу над «Филадельфией Флайерз». Встреча завершилась со счётом 3:0.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!. Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В первом периоде команды шайб не забросили. Во втором отрезке матча хоккеисты «Чикаго» забили два гола. Отличились российский нападающий Артём Анисимов, а также форвард Джонатан Тэйвз.

В третьем периоде «Чикаго» довёл счёт до крупного. Шайбу на свой счёт записал Алекс Дебринкэт, результативную передачу отдал Артём Анисимов.

На данный момент «Чикаго Блэкхоукс» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ. На счету команды 14 очков после 13 матчей.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)