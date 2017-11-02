Тверь, 2 ноября, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Лабораторные исследования показали, что доля водопроводной воды, не соответствующей требованиям, в Тверской области вдвое превышает средний по России показатель. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Роспотребнадзора.

v-tagile.ru Ржавая вода

Таковы итоги исследований, проведенных с января по сентябрь 2017 года включительно. В ведомстве отметили, что доля водопроводной воды, не отвечающей установленным требованиям по санитарно-химическим показателям, составила 37%. Это в два раза выше, чем в среднем по России.

В Твери аналогичная обстановка с качеством питьевой воды. Удельный вес проб воды, не соответствующих микробиологическим нормам, составляет 5%. При этом средний показатель по региону — 2,8%, по России в целом — 3,4%.

Отмечается, что за девять месяцев года в отношении организаций, обеспечивающиъ население водой, было проведено 82 проверки. По их итогам вынесено 91 постановление о назначении административного наказания, сумма наложенных штрафов превысила 900 тысяч рублей. Суд удовлетворил четыре иска в защиту неопределенного круга лиц.

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