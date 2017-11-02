Пекин, 2 ноября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Японский автоконцерн Mazda представил обновленную модель седана Mazda 6 для китайского рынка. Дизайн экстерьера и интерьера новинки не изменился по сравнению с предыдущим поколением, однако новинка получила ряд новых опций, кроме того был расширен ряд комплектаций автомобиля.

Newcarsreleasedates.com Mazda 6. 2018

Линейка двигателей Mazda 6 представлена 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 158 л.с. и 2,5-литровым турбированным мотором мощность которого составила 192 л.с. В зависимости от комплектации обновленная Mazda 6 будет оснащена 5-ступенчатой механической трансмиссией или 6-ступчатым «автоматом», пишет «Тайпин цичэ».

Стоимость новинки в базовой комплектации составила 175,8 тыс. юаней. За Mazda 6 в самой полной комплектации китайскому покупателю придется заплатить не менее 237,8 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский производитель автомобилей Landwind накануне представил обновленную версию популярного в КНР городского кроссовера Landwind Х7, известного во всем мире как «клон» английского Range Rover Evoque.