Ярославль, 2 ноября, 2017, 09:49 — ИА Регнум. В Ярославле повысили родительскую плату за детские сады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля.

Pixabay.com Детский сад

В день родительская плата подорожает на 5 рублей с 1 декабря. Согласно приказу департамента образования от 25 октября, пребывание ребенка в группе с 12-часовым днем обойдется в 145 рублей в день (ранее — 140), с 8−10-часовым днем — в 115 рублей (ранее — 110), и с суточным пребыванием — в 153 рубля в день (ранее — в 148).

До этого родительская плата повышалась 1 августа 2016 года. Повышение стоимости содержания детей в садиках городские власти объясняют инфляцией. Льготы и компенсации сохранятся.