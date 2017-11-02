Оттава, 2 ноября, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Меморандум о взаимопонимании подписали государственное космическое агентство Украины и канадское космическое агентство, сообщает 1 ноября пресс-служба правительства Украины.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Освоение космоса

Согласно сообщению, подписание документа прошло в Монреале в ходе канадско-украинского форума по вопросам совместного сотрудничества в авиакосмической отрасли.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Украина как «космическая держава» может поделиться с Канадой «прекрасным опытом», а вместе обе страны смогут начать «новую страницу построения отношений».

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Гройсман отметил, что Украина и Канада намерены вместе начать осваивать арктические регионы Канады, а также наладить совместное производство самолетов и симуляторов для тренировки космонавтов.

«Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат», — подчеркнул украинский премьер-министр.

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Напомним, вся космическая отрасль на Украине была создана во времена СССР, а с момента объявления независимости украинские власти поставили вопрос о целесообразности сохранения космического машиностроения. После государственного переворота в 2014 году Киев разорвал договор о сотрудничестве в космической отрасли с Россией, затем с Украиной разорвали контракты США и Бразилия.