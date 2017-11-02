Лондон, 2 ноября, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон покинул свой пост, сообщает 2 ноября The Guardian.

suewest Отставка

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку Фэллона, который пошел на данный шаг после того, как стало известно о его домогательствах к журналистке Джулии Хартли-Брюер, имевших место 15 лет назад.

Фэллон извинился перед подданными Соединенного Королевства за давний инцидент. Сама журналистка настаивала на том, что данный инцидент ее не расстроил.

Несмотря на это, друзья теперь уже бывшего министра обороны посчитали данное поведение неуместным, с чем согласился и сам Фэллон.

«Культура изменилась с годами. То, что могло быть приемлемо 10 или 15 лет назад, сегодня недопустимо. Премьер-министр дала четко понять, что нужно улучшить свое поведение», — подчеркнул отставной министр обороны.

«В последние дни появилось множество информации о недостойном поведении со стороны некоторых политиков, в том числе и о моем. Многие из них были ложными, однако, что касается меня, то я признаю, что в прошлом вел себя недостойно для человека, представляющего вооруженные силы. Я размышлял о своей позиции и принял решение уйти в отставку», — говорится в письме Фэллона премьер министру Великобритании.

Тереза Мэй высоко оценила поступок бывшего главы оборонного ведомства и приняла его отставку. Новый министр обороны будет назначен в четверг 2 ноября. Вероятной кандидатурой считается первый министр Дэмиан Грин.