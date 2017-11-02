Уссурийск, Приморский край, 12 августа, 2023, 14:10 — ИА Регнум. К месту прорыва дамбы в городе Уссурийске Приморского края МЧС направила дополнительную помощь, сообщили 12 августа в пресс-службе регионального управления ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

В МЧС сообщили, что 543 жилых дома на сегодняшний день оказались в зоне подтопления в Приморском крае. Также затопило 1393 приусадебных территории и 40 участков автомобильных дорог.

Подтопление произошло в 17 муниципальных образованиях региона. Тяжёлая ситуация в Уссурийске, Октябрьском, Пограничном районе, Надеждинском, Михайловском районах. Их сегодня утром специалисты МЧС обследовали с вертолёта Ми-8.

«Из Амурского спасательного центра в город Уссурийск направлена дополнительная инженерная техника в составе четырёх самосвалов, одного фронтального погрузчика, одного трала, одного экскаватора. Также сегодня утром в Уссурийск дополнительно были направлены 48 спасателей МЧС России из Владивостока», — сообщили в ведомстве.

Сейчас в ликвидации последствий подтопления участвуют 199 специалистов МЧС и 50 единиц техники, в том числе два вездехода-амфибии.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 августа в Уссурийске, находящемся в зоне подтопления, из-за ливней прорвало дамбу. В Уссурийске за сутки 11 августа выпало 117 мм осадков — почти месячная норма.

Вода затопила ряд жилых домов. Из зоны подтопления эвакуировали 200 человек. В Уссурийске потушили Вечный огонь на площади Победы, поскольку вода добралась до улицы Краснознамённой.