Щербинка, Московская область, 2 ноября, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов проведут доследственную проверку в отношении застройщика жилого комплекса в городском округе Щербинка, сообщает 2 ноября пресс-служба Москомстройинвеста.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

«Москомстройинвест обратился в правоохранительные органы с просьбой провести доследственную проверку в отношении застройщика и управляющей компании недостроенного объекта по адресу: г.о. Щербинка, ул. Овражная, корп. 3», — говорится в сообщении.

Отмечается, что застройщиком объекта является компания «Брод-эстейт», которая была правопреемником обанкротившегося в 2009 году ЗАО «Стройметресурс» по реализации инвестпроекта.

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В 2010 году застройщик привлек к управлению инвестпроектом управляющую компанию «Мортон-РСО», однако до настоящего времени обязательства перед дольщиками так и не выполнены.

«Учитывая аффилированность ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ» и ЗАО «Стройметресурс» Москомстройинвест направил обращение в ГУ МВД России по городу Москве о проведении доследственной проверки в порядке ст. 144−145 УПК РФ», — добавили в пресс-службе.

Представители правоохранительных органов подтвердили свое согласие на доследственную проверку.

Напомним, ранее в Москомстройинвесте сообщили, что по итогам II квартала 2017 года отчетность предоставили 252 застройщика из 261 компании, которые возводят недвижимость в Москве с привлечением денежных средств граждан. В основном не представили отчетность «проблемные» компании, которые уже являются фигурантами уголовных дел.