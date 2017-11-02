Томск, 2 ноября, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Искусственный интеллект, созданный томскими учеными, проанализировал фильм Алексея Учителя «Матильда» и обнаружил, что первоисточником сюжета стала картина «Соперницы. Жаклин Кеннеди и Мэрилин Монро» (2008), сообщает Инновационный портал Томской области.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Страсть

К ученым Томского университета систем управления и радиоэлектроники обратились представители общественных организаций из Новосибирска с просьбой определить, действительно ли «Матильда» основана на реальных событиях.

Аппаратно-программный комплекс сопоставил фабулу «Матильды» с классическими сюжетами, использованными в разных произведениях, и выявил, что сюжет фильма соответствует сюжету истории самого скандального любовного треугольника Америки — Мэрилин Монро, Жаклин и Джона Кеннеди.

«Первое что в анализе произведения нужно сделать — это понять первоисточник. У «Матильды» это должны были быть исторические документы. Однако Николай II о Кшесинской не писал, да и сама балерина была немногословна», — рассказал начальник инновационно-технологического центра ТУСУРа Евгений Гарин.

Ранее искусственный интеллект выявил почти стопроцентное сходство эпизода «Звездных войн» и советской киносказки «Кощей Бессмертный». Аппаратно-программный комплекс также выявил сходство фильма «Фантастические твари и где они обитают» и советского мультфильма «Тайна третьей планеты».