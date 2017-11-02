Вашингтон, 2 ноября, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, назначит Джерома Пауэлла на пост следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает 2 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Принятие данного решения запланировано на вторую половину четверга, 2 ноября. Оно станет финальным аккордом в длящемся около месяца процессе, в течение которого президент рассмотрел пять кандидатур, в числе которых был и текущий глава ФРС Джанет Йеллен.

Кандидатура Пауэлла фигурировала в СМИ в качестве вероятной на данную должность на протяжении последней недели. Как отмечают эксперты, сюрпризов ждать не стоит, несмотря на то, что от Трампа можно ожидать многого. Кроме того, глава Белого дома высказался положительно о проделанной работе Йеллен на своем посту.

«Я думаю Джанет Йеллен превосходна», — заявил Трамп во время встречи с главой ФРС, добавив, что примет решение относительно нового главы данной структуры на следующий день.

Срок полномочий текущего главы ФРС истекает в феврале 2018 года, но он имеет право на повторное назначение до 2024 года.

Напомним, председатель Федеральной резервной системы, которая выполняет функцию центрального банка США, назначается президентом, затем кандидатуре предстоит утверждение в Сенате страны. Как отмечают эксперты, Джером Пауэлл является компромиссной фигурой, способной удовлетворить многих, поэтому, скорее всего, его назначение пройдет гладко.