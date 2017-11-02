Пекин, 2 ноября, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте ЦБ КНР, по состоянию на 2 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6196 юаня за доллар. Таким образом национальная валюта КНР продолжила цепочку укреплений, отыграв у американской валюты еще 104 базисных пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Эксперты, ранее прогнозировавшие дальнейшее ослабление национальной валюты КНР, полагают, что юань может оказать серьезное сопротивление американскому доллару. Экономисты не исключают возможность установления курса на отметке 6,6 юаня за доллар, пишет «Чжунго жибао».

Накануне Народный банк Китая провел операции обратного РЕПО с целью поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке на приемлемом уровне. Эксперты связывают данные операции с начавшимся укреплением курса китайской валюты. Напомним, в Пекине связывают любые валютные колебания с финансовой активностью третьих стран на международном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 1 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,63 юаня за доллар.