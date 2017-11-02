Москва, 2 ноября, 2017, 08:27 — ИА Регнум. В Москве после наступления холодов завершился сезон работы столичного велопроката. Традиционно велопрокат закрывается в начале ноября, сообщается на портале мэра Москвы.

Александр Дейнека. На воздух (фрагмент). 1928

Велосипеды уберут со станций проката постепенно. Их вывезут полностью не позднее 20 ноября на отапливаемый склад, где они будут храниться до следующего сезона.

В 2017 году городские станции проката работали с 29 апреля по 1 ноября.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что велосезон-2017 стал рекордным по количеству поездок.

Москвичи и гости столицы взяли на прокат велосипеды почти 2,4 млн раз.

В 2016 году горожане использовали столичный велопрокат 1,6 млн раз, а в 2015 году — 880 тысяч раз.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом и ранней осенью в Москве проходили акции «На работу на велосипеде». Во время акции более 100 кафе, ресторанов, магазинов и других заведений столицы предоставляют всем посетителям на велосипедах различные скидки и бонусы.

Напомним, велопрокат в Москве начал работать в 2013 году. Было создано 79 точек в центре города. В 2017 году количество станций проката увеличилось до 380. К 2019 году число пунктов проката увеличится до 480, велосипедов в них будет 4,6 тысячи велосипедов.

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