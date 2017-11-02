Пекин, 2 ноября, 2017, 08:19 — ИА Регнум. В Китае 1 ноября запустили первый русскоязычный телеканал с китайскими субтитрами «Катюша». Это произошло в результате проведения перекрестных годов сотрудничества России и КНР в области СМИ, сообщает пресс-служба канала.

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«Катюша» — совместный проект Первого канала и дочерней структуры Центрального телевидения Китая CTV-Satellite TV Program, Co., Ltd.

В эфире телеканала — российские художественные и документальные фильмы и сериалы, телешоу, музыкальные программы и проекты о туристических возможностях России. Также в программу телеканала войдут детские развивающие и познавательные программы, часть которых создана совместно с «Роскосмосом».

Китайским телезрителям покажут проекты Первого канала, которые пользуются широким спросом в России уже более 20 лет. В эфир также выйдут концерты российских артистов, популярных в КНР. Большая часть программ будет посвящена людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие РФ: Гагарину, Бродскому, Станиславскому, Плисецской, Тихонову и другим.

Помимо этого, появление русскоязычного канала в Китае расширит рекламные возможности для продвижения российских товаров и услуг. На сегодня у «Катюши» подписан контракт с Национальным туристическим союзом по созданию и размещению рекламы на китайском рынке для представителей туриндустрии РФ. Продавать рекламу в эфирном вещании «Катюши» может также компания «Первый канал. Всемирная сеть».

Напомним, 1 ноября состоялось торжественное подведение итогов перекрестных годов сотрудничества России и Китая в области СМИ. На церемонии присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер государственного совета КНР Ли Каэцян.