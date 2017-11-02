«Тоттенхэм» одержал уверенную победу над «Реалом»
Лондон, 2 ноября, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Английский «Тоттенхэм» на своём поле одержал победу над мадридским «Реалом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В первом тайме полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли вывел свою команду вперёд после передачи с фланга Кирана Триппьера.
На 56-й минуте Деле Алли оформил дубль, а на 65-й минуте Кристиан Эриксен после передачи Гарри Кейна довёл счёт до крупного.
«Реал» сумел ответить голом Криштиану Роналду на 80-й минуте матча.
Таким образом, «Тоттенхэм» вышел на первое место в группе, на его счету 10 очков. «Реал» набрал семь очков и занимает второе место.
Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур
«Тоттенхэм» (Англия) — «Реал» (Испания) — 3:1