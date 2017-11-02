Киев, 2 ноября, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Электронный браслет надели 1 ноября на сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова по решению Соломенского районного суда Киева, сообщает «Украинская правда».

Цитата из к/ф «Смертельные узы». реж Льюис Тиг. 1991. США, Великобритания В зеркале

Согласно сообщению, суд принял решение отпустить Авакова под личное обязательство, однако ему запрещено покидать место проживания. Для контроля за подозреваемым на него надели электронный браслет.

Напомним, обыски у сына главы МВД Украины Александра Авакова прошли 31 октября. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревают Авакова в хищении средств при закупках рюкзаков для Нацгвардии в 2014—2015 годах. В результате Аваков был задержан и отправлен в суд.

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В МВД Украины заявили, что Александр Аваков невиновен, а обыски и его задержание — это элементы «гибридной войны», которую ведет определенная часть элиты в киевской власти для того, чтобы дискредитировать политиков, стоящих «твердо на позиции оздоровления государственных институтов». Также в МВД Украины считают, что против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова развязана информационная война с целью возвращения «старой коррумпированной системы».

После задержания Александра Авакова некоторые депутаты Верховной рады, действительно, предложили отстранить главу МВД Украины Арсена Авакова от должности. Такое заявление сделал украинский депутат от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко.

С другой стороны, некоторые политики считают, что дело на Александра Авакова — это часть «политического шоу» в интересах главы Украины Петра Порошенко.

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Одновременно с этим в СМИ началась распространяться информация о конфликтах, которые возникли между Арсенов Аваковым и Петром Порошенко. Так, якобы Порошенко отчитал главу МВД за то, что он позволил развернуться митингу под стенами Верховной рады.

Однако позже Аваков заявил, что подобные истории являются «передергиванием и спекуляциями», а его отношения с президентом Украины на самом деле дружеские.