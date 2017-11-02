Вашингтон, 2 ноября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Российское посольство в США рассматривает как неприемлемый выпад слова американского сенатора-демократа Рона Уайдена, назвавшего руководство России фашистским. Соответствующий комментарий опубликован 2 ноября на странице дипмиссии РФ в соцсети Facebook.

Рональд Ли Уайден

«Сегодня неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Рон Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула ещё одного народного избранника в Вашингтоне? Понял ли он вообще, о чём говорит?», — отмечено в сообщении.

Заявление сенатора прозвучало после слушаний в Конгрессе, в ходе которых представители Twitter, Facebook и Google подтвердили, что доказательств вмешательства Российского государства в президентские выборы в США нет. «Прикрыть неудобные факты» американская сторона решила оскорблениями в адрес России, отметили дипломаты.

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В посольстве РФ в США добавили, что речь идет об очередной провокации, усугубляющей и без того сложную ситуацию в отношениях двух стран. При этом российские дипломаты напомнили о событиях Второй Мировой войны.

«Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединённых Штатов Америки не вмешивается», — подчеркивается в сообщении.

Дипломаты добавили, что нацизм был побежден благодаря совместным усилиям Советского Союза и США. Они выразили надежду, что в двусторонних отношениях возобладает дух сотрудничества — «дух Эльбы». Сегодня Вашингтону и Москве нужно объединить усилия в борьбе с международным терроризмом.

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