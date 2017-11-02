Лос-Анджелес, США, 2 ноября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Американского режиссера Бретта Рэтнера шесть женщин обвинили в сексуальных домогательствах и непристойном поведении, сообщает Los Angeles Times.

Miami.com Бретт Рэтнер

Среди жертв Рэтнера — актриса Наташа Хенстридж. Она рассказала, что инцидент произошел в квартире режиссера. Актрисе тогда было 19 лет. После вечеринки с друзьями она уснула на диване, а когда проснулась, обнаружила, что все гости уже ушли. Хенстридж попыталась выйти, но Рэтнер заблокировал дверь.

«Он крепко держал меня. Он физически приставал ко мне, — призналась актриса. — В какой-то момент я сдалась, и он сделал свое дело».

Помимо Хенстридж, в домогательствах режиссера изданию признались еще пять женщин — актриса Оливия Манн, актриса и певица Джейми Рэй Ньюман, актриса Кэтрин Таун, а также модель и певица Эри Сасаки.

Ни одна из них не обращалась в полицию. Однако в 2010 году Манн написала книгу, в которой рассказала о факте домогательства, но при этом не упомянула имени режиссера.

Как отметил адвокат режиссёра Мартин Сингер, за время, что он представляет Рэтнера (около 20 лет), ни одна женщина не обращалась с претензиями в отношении режиссёра.

Ранее актер Энтони Рэпп обвинил в домогательствах актера Кевина Спейси. По словам Рэппа, ему на тот момент было 14 лет, и он вместе со Спейси играл в одном из бродвейских мюзиклов. Однажды Спейси пригласил юношу на вечеринку, после которой непристойно приставал к актеру. Позже к обвинениям Рэппа присоединились режиссер Тони Монтана и мексиканский актер Роберто Кавазос.