Москва, 2 ноября, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 1 ноября снижением по курсам доллара и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На фоне роста цен на нефть Brent до $61,65 курс доллара снижался до 58,03 руб., курс евро — до 67,48 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Дополнительную поддержку российская валюта получила от аукционов Минфина РФ, на которых было размещено два выпуска ОФЗ в объеме 25 млрд рублей при общем спросе на 45,72 млрд рублей. На фоне размещения облигаций подрос индекс RGBI на 0,04% до 140,21.

На американской сессии после публикации отчета минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов на нефтяном рынке началась фиксация прибыли. Трейдеры разочаровались данными по сокращению запасов и ростом добычи нефти.

Баррель Brent подешевел на 2,8%, до $59,97, а вслед за ней развернулись рублёвые пары. Курс доллара подрос до 58,40 руб., курс евро — до 67,88 руб.

Сегодня, 2 ноября, курс доллара сохранит динамику около уровня 58,40 руб. На данный момент нет факторов, которые бы могли вытолкнуть курс рубля из ценового диапазона 57,75—58,80 руб. Пара евро/рубль останется торговаться между уровней 67,15 и 68,20 руб.

Напомним, 1 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 3 коп. (-0,05%), до 58,29 руб., курс евро — на 19 коп. (-0,28%), до 67,74 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (-15,38%), евро/рубль — 317,8 млн евро (-1,24%).

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