Лхаса, Китай, 2 ноября, 2017, 06:16 — ИА Регнум. Более 1000 транспортных средств застряли на государственном шоссе в Тибете в связи со снежной бурей, сообщает 2 ноября газета Global Times.

Снег

Согласно информации правительства округа Нагчу Тибетского автономного района, более 900 транспортных средств выстроилось в колонну длиной 60 км на государственном шоссе номер 109 около 18 часов 1 ноября по местному времени. Более 1300 человек стало заложниками непогоды.

Затяжные снегопады обрушились на уезд Амдо округа Нагчу еще с 29 октября. Разгул стихии привел к образованию гололеда на дорожном полотне и снежных завалов. Полиция и экстренные службы уже приступили к спасательным операциям.

Меры по уборке снега также немедленно были предприняты уездным руководством. Параллельно с этим, еда, вода и кислородные баллоны были направлены в место затора, чтобы помочь водителям и пассажирам легче перенести кислородное голодание и голод высоко в горах.

Напомним, что китайские метеорологи еще в двадцатых числах ноября предсказывали скорый приход непогоды на юго-восток Тибетского автономного района, сопровождаемый мощным снегопадом.