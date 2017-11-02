Женева, Швейцария, 2 ноября, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Достижение равноправия мужчин и женщин в мире возможно не раньше чем через сто лет, говорится в «Глобальном докладе о гендерном разрыве — 2017», представленном на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

С. Кущенко. Дорогу женщинам

В документе сказано, что темпы развития процессов в сторону равноправия не позволяют рассчитывать, что оно наступит раньше, чем через сто лет. Более того, с 2006 года ситуация начала ухудшаться.

«При нынешних темпах для преодоления глобального гендерного разрыва потребуется 100 лет, тогда как по состоянию на прошлый год требовалось 83 года», — говорится в докладе.

Что касается трудоустройства людей, равноправие не наступит раньше чем через 217 лет. Говоря о равноправии полов, авторы доклада обращают внимание на самые острые проблемы — это экономические возможности и доступность здравоохранения.

В числе стран по вопросу равноправия Россия находится на 71-м месте (всего 144 государства). До полного равенства не хватает 30,4%. За последний год страна повысила уровень на четыре процента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец сентября позиции России в рейтинге конкурентоспособности экономик мира улучшились до 38-го места — на пять строчек в рейтинге.