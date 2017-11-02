В Греции задержан лидер ультраправой партии «Золотая заря»
Афины , 2 ноября, 2017, 05:11 — ИА Регнум. Полиция Греции сообщила о задержании 25 членов ультраправой партии «Золотая заря» по делу о нападении на адвоката в Афинах, передает Associated Press.
По информации журналистов, среди задержанных оказался также лидер партии Николаос Михалолиакос.
Согласно официальному комментарию полицейских, задержание произведено в рамках разбирательства по делу о нападении на адвоката Евгению Кунияки, которое произошло вблизи офиса «Золотой зари» в Афинах.
Напомним, греческая «Золотая заря» является ультраправой партией, членов которой регулярно обвиняют в откровенно фашистских взглядах и нападениях на левых и мигрантов.
Тем не менее ультраправая партия не является запрещенной и имеет 16 мест в парламенте Греции.
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