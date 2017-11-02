Вашингтон, 2 ноября, 2017, 05:02 — ИА Регнум. Приостановки или внесения корректив в программу визовой лотереи (Diversity Immigrant Visa), на которых настаивает американский президент Дональд Трамп, в Вашингтоне не планируют, передает Russia Today.

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Данные получены из источника в Государственном департаменте США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Трамп заявил, что планирует отменить так называемую «диверсификационную лотерею» как угрожающую безопасности США.

Спусковым крючком для инициативы Трампа стал теракт в Нью-Йорке 31 октября 2017 года, организованный, как полагает следствие, выходцем из Узбекистана Сайфулло Саиповым.

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Напомним, Diversity Immigrant Visaм действует на американской территории с 1990-х годов и ежегодно позволяет получить вид на жительство 55 тыс. выходцам из разных стран.

После теракта пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что американская администрация не исключает внесения Узбекистана в список государств, в отношении граждан которых действуют ограничения на въезд в США.

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