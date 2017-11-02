Якутск, 2 ноября, 2017, 04:58 — ИА Регнум. АЛРОСА после аварии на руднике «Мир» разрабатывает комплексную программу по совершенствованию системы промышленной безопасности. По словам президента алмазодобывающей компании Сергея Иванова, её утвердят до конца 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Президент АЛРОСА отметил, что августовская авария на «Мире» и итоги внешнего аудита показали, что компания должна усовершенствовать систему промышленной безопасности: будет увеличено финансирование соответствующих мероприятий, кроме того, сотрудники алмазодобывающей компании пройдут масштабное обучение по новым стандартам и регламентам.

«Все проекты будут оцениваться, в первую очередь, не с точки зрения экономического результата, а с точки зрения их промышленной безопасности. В этих вопросах у нас должна быть нулевая терпимость к любым недочетам», — добавил Сергей Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа. Из-под земли не удалось эвакуировать 8 шахтёров, их поиски безуспешно велись на протяжении нескольких недель.