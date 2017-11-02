Пекин, 2 ноября, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин ответил на поздравления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с переназначением на пост генерального секретаря Компартии Китая, передает Reuters.

U.S. Department of State Си Цзиньпин

Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Северной Кореи, китайский лидер, так же как и лидер КНДР, пожелал укрепить двусторонние отношения для совместной «защиты регионального мира».

«Я желаю, чтобы в новой ситуации Китай и КНДР приложили все усилия для развития отношений между нашими странами и народами в целях обеспечения устойчивого развития… защиты регионального мира, стабильности и общего процветания», — говорится в заявлении Си Цзиньпина.

Напомним, Китай является главным политическим и торговым союзником КНДР — более 90% товарооборота страны, находящейся под международными санкциями, приходятся на КНР.

25 октября на первом пленуме ЦК Коммунистической партии Китая 19-го созыва Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК. Данный пост он занимает с 2012 года.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил главу Китая Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК 26 октября.