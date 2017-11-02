Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Япония и Евросоюз выдвинули проект резолюции по Северной Корее для рассмотрения Совета безопасности ООН, передает Associated Press.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

На этот раз объектом пристального внимания Совбеза станет не ракетно-ядерная программа КНДР, а ситуация с «правами человека» в восточноазиатской стране.

Согласно опубликованному тексту документа, СБ ООН предлагается «осудить давно продолжающиеся систематические, широко распространенные грубые нарушения прав человека» в Северной Корее.

Резолюция ссылается на выводы специальной комиссии ООН 2014 года, зафиксировавшей в КНДР «преступления против человечности», которые совершались «в соответствии с политикой, одобренной на самом высоком государственном уровне».

Напомним, Северная Корея существует под санкциями ООН с 2006 года. Санкции, основной причиной которых является продолжающаяся ракетно-ядерная программа КНДР, регулярно продлевались и ужесточались.

Кроме международных санкций, в отношении Северной Кореи также действуют еще более жесткие политические и экономические меры со стороны США и их союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Конгресс США заявил о скором принятии против КНДР очередного пакета санкций, который предварительно назван «Банковскими ограничениями против Северной Кореи от 2017 года имени Отто Уормбира» — в честь американского студента, погибшего после северокорейской тюрьмы.