Барселона, Испания, 2 ноября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Отказ ехать в Мадрид на допрос Национальной судебной коллегии Испании по делу о событиях в Каталонии высказал отстраненный глава автономного региона Карлес Пучдемон, передает телеканал TV3.

Premsa.gencat.cat Карлес Пучдемон

Отстраненное Мадридом каталонское руководство распространило заявление, в котором говорится:

«Легитимное правительство женералитата Каталонии принимает судебные повестки Национальной судебной коллегии на условиях, которые вчера (31 октября) объявил председатель Пучдемон».

Речь идет о том, что часть советников женералитата Каталонии решено оставить в Барселоне. Эти люди поедут в испанскую столицу на допрос судебной коллегии.

Остальные, в том числе Пучдемон, «остаются в Брюсселе». Причем это нельзя назвать попыткой скрыться от правосудия. Как раз наоборот: настоящего правосудия требуют именно Пучдемон и его соратники. Ответ на повестки будет дан в соответствии с предусмотренными в Европейском союзе механизмами.

По словам представителей команды Пучдемона, повестки Национальной судебной коллегии Испании не имеют юридического основания.

«Несоразмерность наказаний, запрошенных прокуратурой, соответствующих наказаниям за такие преступления, как убийство или терроризм, показывают, что перед нами политическое судилище, осуществляемое по диктату правительства испанского государства», — говорится в сообщении.

Напомним, после попытки властей автономной области Каталонии (Испания) объявить независимость региона Мадрид ввел «внешнее управление», отстранив Пучдемона и его команду от власти.

Самого Пучдемона вызвали в Мадрид на допрос в связи с обвинениями в подстрекательстве к народному бунту против законной власти.

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