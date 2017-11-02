Владивосток, 2 ноября, 2017, 03:49 — ИА Регнум. В Приморье возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы коллективу, который занимается строительством жилья для сотрудников судоверфи «Звезда» в Большом Камне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель краевого следственного управления СКР Аврора Римская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без денег

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"Следователи устанавливают сумму задолженности, лиц, не получивших зарплату и период её невыплаты», — уточнила Аврора Римская.

Уголовное дело о невыплате заработной плате строителям микрорайона «Шестой» в Большом Камне было возбуждено после того, как на площадке побывал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Один из рабочих пожаловался ему, что работодатель не платит коллективу более трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Тарасенко потребовал от подрядчика спуститься на землю и самому идти работать бесплатно.