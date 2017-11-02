Якутск, 2 ноября, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Глава Якутии Егор Борисов высказался об итогах 22-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР. Следует отметить, что региональный блок в составе российской правительственной делегации в Пекине представляли лишь два губернатора: Егор Борисов и Артур Парфенчиков из Карелии. Очевидно, что якутский лидер в определенной степени представлял весь Дальний Восток России, о котором во время переговоров говорилось довольно много, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Egorborisov.ru Рукопожатие Председателя Госсовета КНР Ли Кэцяна и Главы республики Якутия Егора Борисова

Вице-премьер Госовета КНР Ван Ян, возглавляющий (совместно с вице-премьером Правительства РФ Юрием Трутневым) межправительственную комиссию по Дальнему Востоку, отметил, здесь рассматривается 28 приоритетных проектов на общую сумму порядка 4 млрд рублей.

Вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович в ходе 22-й регулярной встречи правительств напомнил, что по магистральному газопроводу «Сила Сибири» подписано дополнительное соглашение между Россией и КНР. Сроки начала подачи газа определены, это 2019 год. В настоящее время все работы ведутся в строгом соответствии с графиком. Обсуждается западный маршрут поставки газа в Китай. В целом в сфере торговли энергетическими ресурсами — сырой нефтью, углем, электроэнергией — со стороны Российской Федерации также наблюдается рост.

«Предложения, которые обе стороны выделили, это, во-первых, стандартизация в области электроэнергии и газа, по ней будет создана совместная группа. Во-вторых, расширение проектов, связанных с возобновляемой электроэнергией в России, что очень важно и для Республики Саха (Якутия).

Аркадий Дворкович также указал на усиление взаимодействия через нефтеналивной порт Козьмино — конечную точку нефтяной трубы «Восточная Сибирь — Тихий Океан», которая соединит шесть регионов, включая Якутию.

Сегодня наблюдается вхождение капитала КНР, поддержаны проекты по подземному хранению газов. Изучаются варианты коридора по проведению газопровода из России в Индию.

Китай заинтересован в поставках нашего угля, при уменьшении добычи в Китайской Народной Республике его экспорт из России увеличивается. Атомная энергетика также поддерживается в полном объеме», — прокомментировал глава РС (Я) Егор Борисов.

В целом по итогам визита Егор Борисов отметил возросший уровень доверия между Россией и Китаем.