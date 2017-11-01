Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 2 ноября, 2017, 02:52 — ИА Регнум. Власти Пуэрто-Рико заявили об увеличении числа погибших от урагана «Мария» до 54 человек, передает Associated Press.

Arizona Department of Water Resources После урагана

Три новых случая смертей зафиксированы в муниципалитетах Вега-Баха-дель-Сегура, Сан-Себастьян и Сан-Лоренцо.

Согласно отчету правительства, две смерти непосредственно связаны с ураганом — тела были найдены под завалами деревьев.

Третий случай имеет другой характер — мужчина покончил с собой после того, как из-за урагана лишился работы и средств к существованию.

Напомним, 19 сентября ассоциированную с США территорию острова Пуэрто-Рико атаковал ураган «Мария». Ураган разрушил тысячи домов и объектов инфраструктуры. Ущерб от урагана составляет десятки миллиардов долларов.

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