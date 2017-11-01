Владивосток, 2 ноября, 2017, 02:53 — ИА Регнум. Во Владивостоке перед судом предстанет бывший директор казённого предприятия «Приморкрайстрой» Игорь Сологуб. Его обвиняют в получении взятки в 2 млн рублей при строительстве домов в районе Снеговой пади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель прокуратуры Елена Телегина.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР В ожидании суда

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Предварительно установлено, что в апреле 2016 года Сологуб получил взятку от коммерческого директора строительной фирмы 2 млн рублей из 9. Директор «Приморкрайстроя» обещал вовремя и в полном объёме оплатить выполненные компанией работы по возведению жилых домом в районе Снеговой пади во Владивостоке.

В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере имущество Игоря Сологуба стоимостью 24,6 млн рублей и денежные средства в размере 8 млн рублей были арестованы.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках разоблачения коррупционной схемы, которая применялась при строительстве домов в Снеговой пади, был задержан теперь уже бывший вице-губернатор Приморского края Олег Ежов. Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями 19 сентября был отпущен из СИЗО под домашний арест.