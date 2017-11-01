Пекин, 2 ноября, 2017, 02:31 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул твердую заинтересованность Китая в развитии и углублении отношений с Россией во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает 1 ноября агентство «Синьхуа».

Government.ru Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин

По словам Си, Китай готов к расширению сотрудничества с Россией в различных сферах, поддерживая тесное взаимодействия в вопросах международных отношений и продвижения общества совместного будущего.

Си Цзиньпин отметил, что верит, что всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Россией поможет создать новые возможности для обеих стран и достичь выдающихся результатов.

Напомним, что с 31 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Пекин с официальным визитом, став первым государственным лидером такого масштаба, посетившим Китай после окончания XIX съезда КПК.

Премьером Госсовета КНР Ли Кэцян во время встречи с Медведевым 31 октября отметил, что приезд российского премьера в таких условиях является демонстрацией «высокого уровня китайско-российских отношений».

Целью визита Дмитрия Медведева стало проведение 22-й Регулярной встречи глав правительств Китая и России, намеченное на 2 ноября.