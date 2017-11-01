Бейрут, 2 ноября, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Авиаудар по позициям Сирийской Арабской армии (САА) нанесли израильские самолеты из воздушного пространства над территорией Ливана, пишет газета «Ад-Дияр».

U.S. Air Force Самолёт ВВС Израиля

Израильские ВВС бомбили окрестности сирийской столицы и Хомса — всего были атакованы как минимум четыре объекта, включая оружейные склады близ промышленной зоны Хасья.

Информации о погибших и пострадавших нет. Известно, что на территории Сирии близко к Ливану прогремели взрывы.

Израильские самолеты в ответ на авиаудары были атакованы системой ПВО Сирии. Не известно, понесли ли израильтяне потери.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября Anadolu со ссылкой на израильские СМИ сообщило, что ВС Израиля обстреляли сирийский военный пост в юго-западной провинции Дамаск: три военнослужащих САА получили ранения.

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