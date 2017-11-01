Вашингтон, 2 ноября, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Конгресс США намерен принять новые санкции в отношении Северной Кореи, передает Reuters.

Санкции

Конгрессмены от Демократической и Республиканской партии договорились о содержании очередного пакета санкций против КНДР, и на следующей неделе уже запланированы слушания банковского комитета Сената по данному вопросу.

Сообщается, что пакет санкций предварительно назван «Банковскими ограничениями против Северной Кореи от 2017 года имени Отто Уормбира» — в честь американского студента, погибшего после северокорейской тюрьмы.

21-летний американский студент Отто Уормбир был заключен под стражу в КНДР в 2016 году за кражу агитационного плаката. В тюрьме студент впал в кому и летом 2017 года был транспортирован в США, где скончался.

Смерть американского студента, наряду с очередными ядерными и ракетными испытаниями на Корейском полуострове, стала одним из поводов для эскалации напряженности в отношениях между США и КНДР в 2017 году.