Тегеран, 2 ноября, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Трехсторонний саммит Россия — Иран — Азербайджан состоится на российской территории в 2018 году, сообщил иранский президент Хасан Рухани на пресс-конференции в Тегеране.

Kremlin.ru Владимир Путин, Хасан Рухани, Ильхам Алиев

Напомним, 1 ноября состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Азербайджана. Этому мероприятию предшествовали двусторонние встречи российского президента Владимира Путина с Рухани и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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По итогам встречи Путин, Рухани и Алиев сделали совместное заявление для прессы, в котором говорится, что Москва, Тегеран и Баку будут укреплять энергетическое и нефтегазовое сотрудничество.

Три страны планируют совместную разведку и разработку нефтегазовых месторождений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин также встретился в Тегеране с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Иранский лидер предложил российскому президенту изолировать США, отказавшись от доллара и заменив его на национальную валюту в международных сделках.