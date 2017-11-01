Гавана, 2 ноября, 2017, 01:22 — ИА Регнум. Китайский производитель пассажирских автобусов Yutong представил пакеты новых моделей автобусов на 35-й Гаванской международной торговой ярмарке, сообщает 1 ноября агентство «Синьхуа».

捷利 Автобус Yutong

Представители компании Yutong совместно кубинскими чиновниками приняли участие в презентации машин, которые скоро будут использоваться в Гаване для перевозки иностранных туристов посетителей.

«Мы привезли с собой на ярмарку шесть продуктов, два из которых привлеки особое внимание. Один — это высококлассный туристический автобус, а второй использует гибридную силовую установку, состоящую из электрического и дизельного агрегатов», — заявил директор по международным сделкам компании Yutong Ху Хуайбань.

По словам Ху, шесть новых моделей всего было представлено на ярмарке и все они отвечают требованиям рынка Кубы, для чего специально было проведен ряд технический усовершенствований.

«Мы надеемся, что высококлассные автобусы помогут обновить автопарк туристических автобусов на Кубе, а гибридные — внести свой вклад в энергосбережение и защиту экологии Кубы», — добавил Ху, добавив, что «гибрид» имеет достаточно высокий уровень экономии топлива в районе 25−35%.

Первая партия из 12 автобусов была продана на Кубу в 2005 году. С тех пор компания продолжает оставаться стабильным поставщиков общественного транспорта для Острова свободы, поставив более 6800 единиц и заняв 70% местного рынка.

Напомним, что компания ZhengzhouYutongGroup Co., Ltd. является главным производителем автобусов в Китае. Экспорт ее продукции осуществляется в более чем 190 стран мира. В 2015 году было продано 67 тыс. автобусов доходом свыше $500 млн.