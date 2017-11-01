Весь мир, 3 июля, 2008, 08:50 — ИА Регнум. Volkswagen разрабатывает сверхэкономичный автомобиль. О намерении создать его руководство германского автоконцерна заявило ещё шесть лет назад.

Испытание прототипа новой модели начнут в 2010 году, а серийную версию представят в 2012 году. Машина сможет проехать 100 км на 0,83 л топлива, и это очень актуально, отмечают "Колёса". Автомобиль с посадочной формулой 1+1 будет весить всего 300 кг. Предположительно, его оборудуют двухцилиндровым турбодизельным двигателем.

В стандартную комплектацию включат системы ABS, ESP, водительскую подушку безопасности, передние и задние LED-фары, а также секвентальную трансмиссию. Сверхэкономичная машина будет стоить 20-30 тыс. евро.