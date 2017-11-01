Кишинёв, 2 ноября, 2017, 00:41 — ИА Регнум. «Отказаться от названия «молдавский язык» — значит, предать память наших предков. Так поступают только манкурты, не помнящие родства», — говорится в заявлении Партии социалистов Молдавии по поводу решения Конституционного суда, одобрившего переименование государственного языка в конституции с молдавского в «румынский», передает корреспондент ИА REGNUM.

Румынский флаг

Социалисты категорический против узаконивания румынского языка в качестве государственного в Молдавии и обещают отстаивать «право молдаван называть свой язык молдавским». Решение Конституционного суда в ПСРМ оценивают как «посягательство на государственность Молдовы и идентичность молдавского народа».

«Испокон веков наши деды и прадеды называли родной язык молдавским. И сегодня молдавский язык является родным для большинства граждан РМ, о чём свидетельствуют все опросы общественного мнения, а также перепись населения», — заявили социалисты.

Они напомнили, что все шесть судей Конституционного суда — граждане Румынии, «присягнувшие на верность другому государству», и недопустимо, чтобы они «принимали основополагающие для молдавского государства и всей молдавской нации решения».

«Право принимать решения подобного рода принадлежит только всему народу на общенациональном референдуме. Для нас наш язык был и останется молдавским. Мы будем отстаивать право молдаван называть свой родной язык молдавским и всеми силами будем препятствовать в парламенте исключению понятия «молдавский язык» из Основного закона нашего государства», — подвели итог в ПСРМ.

Напомним, Конституционный суд Молдавии 31 октября дал положительный отзыв на конституционный законопроект группы депутатов от правоцентристских партий об изменении в Конституции названия государственного языка с молдавского на «румынский». Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение недопустимым и незаконным. Он выразил готовность провести референдум по этому вопросу, чтобы узнать мнение граждан. Президент добавил, что правые политики и судьи КС ведут себя, «как оплачиваемые из-за границы наемники, цель которых — привести высший закон страны в соответствие с унионистским проектом для последующей ликвидации молдавской государственности».

Законодательную инициативу об изменении в конституции названия государственного языка с молдавского на «румынский» зарегистрировала группа депутатов парламента Молдавии от Либерально-демократической, Либеральной и Демократической партий и группы Народно-европейской партии. Инициатива предполагает исполнение решения Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, признавшего госязык «румынским» вопреки конституции, где он назван молдавским.

Справка ИА REGNUM :

31 августа 1989 года Верховный совет МССР принял Закон о статусе государственного языка МССР и закон о «возврате» молдавского к латинской графике, в то время как молдаване Приднестровья сохранили изначальную кириллическую графику молдавского языка.

Молдавская письменность существует на кириллице с момента своего появления в XVI веке. Понятия «румыны», «румынский народ» и «румынский язык», созданный трансильванскими лингвистами на латинице, были изобретены в конце XVIII века.

В Конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, выражающихся в том числе в использовании кириллицы либо латиницы, представляют собой один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии.

5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком в стране, вопреки тексту конституции, является «румынский». КС постановил, что «румынский» и молдавский языки можно считать идентичными, а текст декларации о независимости Молдавии, где упоминается «румынский язык» (в декларации о независимости синтагма «румынский язык» упомянута в рамках отсылки к законам 1989 года о провозглашении молдавского языка государственным и о «возврате» ему латинской графики, при том, что в самих этих документах язык, как и в принятой в 1994 году конституции Молдавии, назван молдавским), превалирует над текстом конституции, где он назван молдавским.