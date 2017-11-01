Вашингтон, 1 ноября, 2017, 23:37 — ИА Регнум. Администрация США не исключает внесения Узбекистана в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на въезд в Соединённые Штаты. Об этом сообщила на брифинге 1 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Иммигранты на палубе корабля, проходящего мимо Статуи Свободы. 1887

Это то, что предстоит рассмотреть. Мы этого не исключаем», — сказала Сандерс в ответ на опрос журналиста о возможности принятия такой меры.

Напомним, вечером 31 октября в Нью-Йорке на Манхэттене в результате наезда фургона на людей погибли восемь человек, ещё десятки человек пострадали.

Полиция задержала водителя автомобиля — 29-летнего уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова. Дело расследуется правоохранительными органами США как теракт.

Ранее также стало известно, что задержанный гражданин Узбекистана получил грин-карту (вида на жительство в США), победив в визовой лотерее, в связи с чем президент США Дональд Трамп выразил возмущение в своём микроблоге в Twitter.

«Мы ведём упорную борьбу за то, чтобы право на иммиграцию давалось на основе реальных заслуг, больше никаких лотерей от демократов. Мы должны стать намного жёстче (и умнее)», — написал глава Белого дома.