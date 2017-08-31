США, 15 марта, 2015, 17:33 — ИА Регнум. Экс-губернатор штата Флорида Джеб Буш обсуждал по личной электронной почте передвижения и мобилизацию американских войск, а также защиту ядерных объектов, передает газета Washington Post.

Уточняется, что Буш говорил с одним из командующих военно-воздушных сил национальной гвардии США о возможной мобилизации войск сразу после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, попросив держать его в курсе событий, а также обсуждал вопрос привлечения гвардии для охраны атомных электростанций.

«Власти Флориды не хотят этого. Мы либо сокращаем, либо вообще избавляемся от защиты гвардией на наших АЭС», — заявил тогда Буш, несмотря на опасения относительно новых атак террористов, направленных на ядерные объекты.

Напомним, что Джеб Буш сам принял решение выложить свою личную переписку в открытый доступ. Его помощники заявляют, что многие эти дискуссии проходили в том числе и публично.

Ранее скандал с использованием электронной почты коснулся и Хиллари Клинтон, которая считается вероятным кандидатом от демократов на президентских выборах в ноябре 2016.

Клинтон отреагировала на обвинения в использовании личной электронной почты для официальной переписки во время пребывания на посту госсекретаря США, заявив, что пользовалась личным аккаунтом по соображениям удобства, ссылаясь на нежелание использовать два разных устройства. По ее словам, все официальные мейлы при этом архивировались подобающим образом.

Эксперты полагают, что от республиканцев конкуренцию Клинтон может составить Джеб Буш.