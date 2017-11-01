Киев, 1 ноября, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) начало сбор данных о возможной причастности мэра Киева Виталия Кличко к коррупционной деятельности. Об этом 1 ноября сообщает издание «Страна.ua», в распоряжении которого оказалась копия официального уведомления, поступившего мэру от антикоррупционного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

Как следует из письма НАПК, подозрения о возможном нарушении Виталием Кличко закона «О предотвращении коррупции» возникли после выхода в октябре журналистского расследования программы «Схема» на «Радіо Свобода».

Из репортажа, в частности, следовало, что мэр Киева летал на чартерном самолёте с крупными киевскими застройщиками. Виталий Кличко тогда заявил журналистом, что случайно повстречал своих попутчиков в Неаполе и долетел вместе с ними до Киева, при этом якобы купив билет на чартер.

В НАПК считают, что в действиях мэра Киева усматриваются признаки нарушения установленных законом ограничений по получению подарков чиновниками, а также требований закона о предотвращении конфликта интересов.

Соответствующие статьи Кодексу Украины об административных нарушениях предусматривают ответственность в виде штрафа.

Сообщается, что 2 ноября Виталий Кличко должен явиться на допрос в НАПК для дачи разъяснений.