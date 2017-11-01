Калининград, 1 ноября, 2017, 22:22 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 1 ноября, задержан депутат областной Думы и издатель еженедельника «Новые колеса» Игорь Рудников.

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Калининградские СМИ сообщают, что оперативно-следственные мероприятия прошли в редакции газеты, а также в квартире Рудникова.

По данным «Вестей-Калининград» депутат-издатель подозревается в вымогательстве у одного гражданина крупной суммы за то, чтобы не публиковать о нем компромат.

ИА REGNUM дополняет, что в 2016 году газета «Новые колеса» поглумились над памятью советских воинов, бравших Кёнигсберг, в результате чего газета едва не лишалась лицензии. Речь идёт о статье «Врач-хирург из Кёнигсберга», где был описан весь набор западных штампов о «преступлениях», якобы совершённых красноармейцами в отношении гражданского населения Восточной Пруссии.

Рудников является депутатом Калининградской областной Думы уже 17-й год. В 2015 году Рудников был награжден орденом «За заслуги перед Калининградской областью».